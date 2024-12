Feedpress.me - Mazen al-Hamada, il simbolo dell'orrore di Assad ucciso a Sednaya

Leggi su Feedpress.me

Gli occhi scavati e le sue lacrime lo avevano reso ildegli orroria Siria di. Purtroppo non ha vissuto abbastanza per vedere cadere il regime,al-, forse il più famoso degli attivisti siriani. Il suo corpo è stato ritrovato nel «mattatoio umano» di. Sul cadavere, i segni visibili di quella tortura dalla quale era riuscito a fuggire per raccontare a tutto.