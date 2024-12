Quotidiano.net - Mattarella, in alcuni Paesi l'esercizio del voto è vanificato

"I diritti umani continuano a essere minacciati e violati in diverse parti del mondo. Violenze e abusi nei confronti delle donne, dei bambini e dei soggetti più fragili sono accadimenti quotidiani, soprattutto laddove sono in corso conflitti armati. Inle più elementari libertà democratiche sono brutalmente ignorate, e perfino l'del- cardine di ogni democrazia - è. In una congiuntura internazionale caratterizzata da crisi occorre ribadire la necessità della tutela dei diritti di ogni persona, in ogni circostanza". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Matarella.