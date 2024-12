Panorama.it - MasterChef 2024: stessi giudici, ma nuove regole. Tutte le novità

Grandiper la 14esima edizione diItalia, in onda da giovedì 12 dicembre. La nuova attesissima stagione del talent show di Sky sarà all’insegna del "tutto può succedere", con sorprese che nessuno è in grado di prevedere. Decine di aspiranti chef si preparano a mettersi in gioco e a dimostrare il loro talento tra i fornelli: cuochi amatoriali di ogni età, provenienza, e background culturale, che pur nella loro diversità condividono un sogno comune: diventare il prossimoitaliano.IA giudicare i piatti e a scegliere chi merita un posto nella Masterclass di quest’anno, torna il trio formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per il sesto anno consecutivo, i tre maestri valuteranno le tecniche, il comportamento e le creazioni culinarie dei concorrenti, offrendo consigli e sostegno lungo il percorso.