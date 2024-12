Mario Sechi | Benzina sul fuoco delle rivolte nelle periferie

Leggi su Liberoquotidiano.it

In un classico ribaltamento da thriller i carabinieri che inseguivano Ramy ora sono inseguiti dalla magistratura. Non è un caso di guardie e ladri, ma di un'istituzione che indaga su singoli che fanno parte di un'altra istituzione e proprio per questo siamo di fronte a un caso delicatissimo. C'è l'obiettivo della verità, della giustizia giusta, ma contemporaneamente c'è in ballo anche l'integrità e la reputazione dell'Arma, perché ipotizzare che due agenti abbiano falsificato atti, documenti, al fine di depistare le indagini è un fatto grave e dunque va trattato con i guanti e il rispetto di tutti. Non aiuta in questo senso la repentina uscita della notizia dell'indagine, perché ciò che diventa notevole, a questo punto della storia, non è la verità (che arriverà, ne siamo certi) ma il processo somche inevitabilmente si aprirà con le solite scuole di pensiero: quella colpevolista e quella innocentista, quella che sostiene che Ramy sia una vittima e quella che è certa che siano i militari ad aver causato la sua morte e dunque debbano subire il processo.