Cesenatoday.it - Manifattura, nel terzo trimestre dell'anno calano produzione (-7%) e fatturato (-9%)

Leggi su Cesenatoday.it

Ancora negativo il trend per le imprese manifatturiere con dimensione superiore a 9 addetti,a provincia i Forlì-Cesena. Gli indicatori produttivi sono in flessione sia in termini tendenziali (ovvero, rispetto allo stessoprecedente) sia in termini congiunturali (vale a.