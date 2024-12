Liberoquotidiano.it - Malattie rare, Consulcesi e Parent project 'on the road' per dare respiro

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) -ai ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker la possibilità di respimeglio, vivere meglio e sentirsi meno soli nella loro battaglia quotidiana per affrontare il peso della malattia con l'unica certezza che non esistono cure facili, ma percorsi che possono fare la differenza. Da qui nasce 'on the', un progetto sostenuto dalla Fondazione, che ha l'obiettivo di monitoe prevenire le complicanze respiratorie, e in generale rendere il percorso di presa in carico pneumologica - di importanza vitale nelle persone con distrofia di Duchenne - ancora più accessibile.L'iniziativa dell'associazioneaps ha permesso nella sua fase pilota, tra settembre e ottobre, a 20 pazienti dai 16 anni in su che vivono in Sicilia di effettuare un esame diagnostico prezioso per monitola loro salute respiratoria, direttamente a casa.