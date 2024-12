Malattie rare, Consulcesi e Parent project 'on the road' per dare respiro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –ai ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker la possibilità di respimeglio, vivere meglio e sentirsi meno soli nella loro battaglia quotidiana per affrontare il peso della malattia con l'unica certezza che non esistono cure facili, ma percorsi che possono fare la differenza. Da qui nasce 'on the .