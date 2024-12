Malattia misteriosa in Congo non si esclude mix di più patologie

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Cheè e cosa sappiamo dell’infezioneche sta circolando ine sta provocando vittime? A fare il punto è l’Istituto superiore di sanità, in un approfondimento pubblicato online. “Dato il quadro clinico dei casi e i sintomi riportati – scrive l’Iss – tra le ipotesi considerate al momento come causa figurano polmonite acuta, influenza, Covid-19, morbillo e malaria, con la malnutrizione come fattore concomitante. Sono in corso test di laboratorio per identificare la causa, ma al momento non è escluso che più di una patologia stia contribuendo ai casi e ai decessi”. L’Istituto superiore di sanità sottolinea che, “secondo l’ultimo bollettino dell’Oms, il rischio di diffusione è alto per le comunità colpite. A livello nazionale il rischio è invece considerato moderato per la natura del focolaio che attualmente è localizzato alla zona colpita; c’è tuttavia il potenziale per una diffusione alle zone limitrofe.