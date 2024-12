Ilrestodelcarlino.it - Madonna di Loreto, migliaia di pellegrini per la Festa mariana

, 10 dicembre 2024 -di(foto) si sono uniti ai cittadini loretani in questi giorni per celebrare in grande la Solennità dell’Immacolata, fino a oggi,della Venuta e della Beata Vergine Maria di. Ecco il "presepio delle Marche", un fascino che dura da 45 anni Domenica la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo e ieri pomeriggio rievocazione storica della Traslazione della Santa Casa a cura dell’associazione "Rioni Città di", cui è seguita l'accensione e la benedizione del fuoco sulla piazza antistante il santuario della Santa Casa dove si erge il maxi abete di Natale donato dalla città di Andalo. Come per gli anni scorsi, il santuario ha invitato tutti i fedeli ad accendere una candela e porla sulla finestra della propria casa, recitando un’Ave Maria o le Litanie lauretane, unendosi così alla tradizionale accensione dei falò nelle campagne che fin dal Seicento ricordano il percorso della Casa di Maria sul colle loretano.