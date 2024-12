Quotidiano.net - Lula operato per una emorragia intracranica

Il presidente del Brasile, Luiz Inacioda Silva, è statoper una "". L'intervento chirurgico è stato effettuato nella notte presso l'Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, dopo cheaveva avvertito un mal di testa. Il capo dello Stato è stabile. Secondo il bollettino medico,è stato inizialmente ricoverato a Brasilia per un esame di diagnostica per immagini dopo essersi sentito male. La risonanza magnetica ha evidenziato un'dovuta alla caduta subita il 19 ottobre. Il presidente è stato quindi trasferito all'unità di San Paolo dove è stato sottoposto a craniotomia per drenare un ematoma. Secondo il comunicato, l'intervento è andato bene eè sotto monitoraggio in un letto di terapia intensiva.