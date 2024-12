Luigi Mangione urla prima dell’udienza | niente cauzione dopo omicidio Thompson

Leggi su .com

(Adnkronos) –, il 26enne arrestato ieri e incriminato per l'di Briandell'udienza in cui, in Pennsylvania, si oppone all'estradizione a New York, dove è stato compiuto il delitto lo scorso 4 dicembre. "Completamente fuori dal mondo. è un insulto all'intelligenza del popolo americano.",il giovanedi essere .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.