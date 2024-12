Luigi Mangione urla al suo arrivo in tribunale | Questo è un insulto all’intelligenza dei cittadini statunitensi – Il video

Leggi su Open.online

Hato, a favore dei flash dei giornalisti che lo attendevano davanti al, per l’udienza sulla sua estradizione a New York. Così il 26enne, accusato dell’omicidio di Brian Thompson, ceo della UnitedHealthCare, si è preso la scena, dimenandosi mentre gli agenti lo portavano all’interno dell’edificio. «è undei», ha gridato. L’udienza in Pennsylvania è stata organizzata dopo che le autorità di New York hanno incriminatoper omicidio, possesso illegale di arma da fuoco e possesso di documenti falsi. Il ragazzo si è presentato inanche ieri, per ascoltare le accuse emesse nei suoi confronti dallo Stato della Pennsylvania, dove è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto in un McDonald’s. Ilha già negato la possibilità di fissare una cauzione.