Luigi Mangione il falso post di Burger King Non facciamo la spia

Secondo uno screenshot che circola online, l’account X diavrebbe pubblicato uncon la scritta «Nonla» («We don’t snitch»). Ilsarebbe stato pubblicato dopo la notizia secondo cui un dipendente di McDonald’s aveva segnalato alla polizia la presenza di, sospettato per l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson, all’interno di uno dei locali della catena. Ilè un.Il, datato 9 dicembre 2024, non può esistere e non è presente nella timeline dell’account ufficiale di. Lo screenshot mostra, infatti, le scritte «Retweets» e «Quote Tweets», che non esistono più da quando la piattaforma ha cambiato nome da Twitter a X dopo l’acquisto da parte di Elon Musk. Infatti, ora si chiamano semplicemente «re» e «quote».