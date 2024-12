Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Italia subito protagonista con le staffette?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella prima giornata dei Campionatidiinprogramma a Budapest in Ungheria. Prima giornata già ricca, se non ricchissima di spunti per la Nazionale azzurra aiindi Budapest. Le4×100 stile libero maschile e anche femminile danno l’assalto alle prime medaglie e ci proverà anche Alberto Razzetti, Simona Quadarella e, perchè no, anche Luca De Tullio a centrare un risultato di prestigio per rendere già interessante il medagliere azzurro dopo la prima giornata di gare che inizia questa mattina con le batterie alle 9.00 e si conclude con la sessione pomeridiana in programma dalle 17.30. Si parte al mattino con le batterie dei 400 stile libero che vedono al via Simona Quadarella, pronta a scaldare i motori (a meno di forfait sempre dietro l’angolo in questa specialità), in vista delle gare che più le si addicono, 800 e 1500 stile libero.