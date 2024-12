LIVE – Conegliano-Plovdiv 0-0 | gironi Champions League femminile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il quarto turno della Pool A della Cev2024/di. Le pantere di Daniele Santarelli, prime del raggruppamento a punteggio pieno, scendono sul campo di casa per vincere ancora davanti al proprio pubblico e rimanere imbattute in stagione. Dall’altra parte della rete ci sono le bulgare di coach Ahmetcan Ersimsek, che vanno a caccia dell’impresa in Italia per conquistare altri punti dopo il successo interno contro Zagabria. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 10 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra A. Carraro Imocoe Martizadella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.