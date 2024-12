Formiche.net - L’India e l’intelligenza artificiale, una sfida tra sviluppo e regolamentazione

Dal 2014, il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha reso chiaro l’obiettivo di trasformarein una democrazia connessa digitalmente, guidata dal motto “sabka saath, sabka vikas” o “per tutti”. In questo contesto,(AI) è vista come uno strumento fondamentale per promuovere losocio-economico e per consentire aldi avanzare sulla scena globale, in linea con i suoi obiettivi economici e politici nazionali.Parallelamente, iniziative governative come “Aatmanirbhar Bharat” mirano a reindustrializzare il Paese, posizionandolo come un hub manifatturiero competitivo, in particolare rispetto a Cina e Sud-Est asiatico. Strategie come il “Make in India” integrano la digitalizzazione con la localizzazione, aprendo spazi per investimenti dall’estero.