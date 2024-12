Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

La tragedia di Calenzano, vicino Firenze, gli sviluppi in Siria dopo la fine dell'era di Bashar Al-Assad, le novità emerse dall'ultimo Cdm con lo stop alle multe per i no vax, l'arresto negli Usa del sospetto killer del manager Brian Thompson ed il ritorno in campo delle squadre italiane in Champions League. Questi alcuni dei temi principali presenti sulledeiin edicola