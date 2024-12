Baritoday.it - Le linee guida per le pastaie di Bari Vecchia, incontro con Asl e Comune: "All'esterno solo preparazioni dimostrative"

Leggi su Baritoday.it

Si è svolto nella Sala Odegitria in piazza Cattedrale l’partecipato di presentazione delledel percorso di emersione e regolarizzazione per ledipromosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l'Asl e le associazioni di categoria. Al.