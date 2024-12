Ilrestodelcarlino.it - L’Aurora Treia targata Lube caccia Cornacchini. Arriva Nocera, è il terzo allenatore della stagione

Nuovo cambio, in Promozione, sulla panchina del, squadra da quest’anno sotto l’ala. Dopo averto l’Gianfranco Zannini ancor prima del via al campionato, ora la società comunica di aver esonerato l’Giovannie il suo vice Alberto Rondi. La gestione tecnicasquadra sarà affidata a Francesco, ex– tra le altre squadre – di Maceratese e Civitanovese. "La società – si legge in una nota – ringraziae Rondi per la loro disponibilità ed augura un buon proseguimento di carriera professionale". Nocerà sarà presentato nei prossimi giorni.– che con l’arrivo del patronFabio Giulianelli era stata costruita con grandi ambizioni – si trova al penultimo posto in classifica con 13 punti, a -16 dalle capoliste Trodica e Porto Sant’Elpidio.