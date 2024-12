Salernotoday.it - Ladri in azione in un locale di Parco Arbostella, altri furti in abitazione in Cilento

Leggi su Salernotoday.it

Sono tornati in, presso ilKong Experience, al. Messo a soqquadro il lounge bar: danni alla struttura e bottino in via di quantific. Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.INuovianche a Moio della.