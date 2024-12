Primacampania.it - La vittoria dei lavoratori Trasnova: all’azienda proroga da Stellantis di 12 mesi, ritirati i licenziamenti

POMIGLIANO D’ARCO – Davanti ai cancelli dello stabilimentodi Pomigliano d’Arco, abbracci e lacrime hanno accompagnato l’annuncio dell’accordo raggiunto al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). I, sostenuti dai colleghi di, hanno accolto la notizia delladel contratto di fornitura per un anno con caroselli di auto e momenti di festa nel piazzale antistante la fabbrica. Una messa di ringraziamento per il rinnovo di un anno della commessa ada parte di, è stata celebrata in serata da don Aniello Tortora, parroco della chiesa Maria Santissima del Rosario di Pomigliano d’Arco e vicario episcopale della diocesi di Nola per la carità e la giustizia. Don Aniello, che nei giorni scorsi si era recato ad incontrare iin presidio davanti allo stabilimentoinsieme a tutti i parroci della città, ha appreso del rinnovo poco prima della celebrazione della messa.