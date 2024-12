Lalucedimaria.it - La Vera Croce: la storia della Santa che ritrovò la Croce di Gesù

Leggi su Lalucedimaria.it

Tra gli episodi più suggestivi e interessantidel cristianesimo, c’è quello del ritrovamentodi, la reliquia attraverso la qualeha salvato il mondo. Questo storico ritrovamento, avvenuto a inizio Medioevo, si colloca in un periodo in cui la cristianità diventa un perno centrale per la società del tempo. . L'articolo La: lacheladiproviene da La Luce di Maria.