Brindisireport.it - La sorella lancia l'allarme: un uomo trovato privo di vita nella sua abitazione

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Stasera (martedì 10 dicembre) la macabra scoperta. Un 62enne è statodiall'interno della suain via Fratelli Cervi, nei pressi di parco Di Giulio, a Brindisi. Si presume che il decesso sia.