Laverita.info - La sinistra ha un nuovo leader: il tartassatore dei contribuenti

Leggi su Laverita.info

Ernesto Maria Ruffini indicato come federatore del campo largo. Padrini (Mattarella e Prodi) e appoggi (in Vaticano) giusti: mancano i voti, che però qui spesso sono un dettaglio. Ma la vera domanda è: come fa a restare al suo posto?