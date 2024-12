Ilrestodelcarlino.it - La rimpatriata dei trentenni

Sabato scorso, un gruppo di oltre 40 amici, tutti nati nel 1994, si è ritrovato in un noto ristorante cittadino per celebrare un importante traguardo: il loro ingresso nel club dei. Un evento che ha portato alla luce non solo ricordi di gioventù, ma anche la gioia di rinnovare legami che, sebbene messi alla prova dagli anni, non hanno mai smesso di brillare. I partecipanti, molti dei quali non si vedevano da anni, si sono scambiati abbracci calorosi e sorrisi. La serata è stata allietata da una selezione musicale dai successi degli anni ‘90 a brani più recenti, risvegliando ricordi di momenti indimenticabili trascorsi insieme tra i banchi di scuola. Tra risate e brindisi, idi Recanati hanno condiviso storie di vita, progetti futuri e sogni, consolidando un legame che va oltre il tempo e la distanza.