Ilrestodelcarlino.it - La gestione energetica, confronto in Cna

Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) e l’autoconsumo collettivo rappresentano soluzioni innovative che potrebbero segnare un’importante svolta nella, in particolare per le imprese attive nel settore fotovoltaico. Cna Installazioni e Impianti Modena, consapevole del potenziale di queste opportunità, organizza un incontro per approfondire non solo il funzionamento delle Cer e dell’autoconsumo collettivo, ma anche gli incentivi disponibili e i vantaggi economici per chi sceglie di adottare queste soluzioni. L’appuntamento è per oggi alle ore 17:30, presso la sede provinciale di Cnain via Malavolti, 27. L’evento è a ingresso gratuito.