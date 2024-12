Messinatoday.it - La capolista Akademia Sant’Anna gioca d’anticipo contro Castelfranco

Turno infrasettimanale per l’Sant'Anna nell'anticipo serale della 4^ giornata di ritorno di Regular Season. Dopo il successo di Imola che ha riportato la squadra peloritana in vetta alla classifica, mercoledì è in programma - con inizio alle ore 20.30 - confronto con un'altra matricola.