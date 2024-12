Liberoquotidiano.it - L.elettorale: Avs, 'domani question time con Casellati'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato una interrogazione immediata alla ministra, che saràin Aula alla Camera per il, per chiedere in che modo pensino di garantire la rappresentatività della leggeche, invece, secondo i proposti della destra deve servire a blindare il presidente in parlamento. E' un tema importantissimo per la tenuta democratica delle istituzioni, tanto più che la Commissione di Venezia afferma che ogni modifica alla leggedovrebbe essere evitata prima delle elezioni”. Lo rende noto il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.