Kvaratskhelia si è fatto male in uno dei tanti falli subiti e non fischiati. Gli arbitri lasciano che venga picchiato – VIDEO

si èin uno deie non. Glichesi èseriamente. Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. E si èin uno deissimi,che subisce ogni partita e che non vengono. È avvenuto anche domenica scorsa in Napoli-Lazio. Eravamo al 41esimo del primo tempo. Kvara sulla sinistra, lato corto dell’area di rigore, supera Marusic che gli frana addosso (e gli causa la lesione, poteva provocare la rottura del legamento).L’assurdo è che l’arbitro Colombo non ha neanche fischiato il fallo. Haproseguire l’azione come se nulla fosse. Era un fallo nettissimo che non a caso priverà il Napoli del georgiano probabilmente per un mesetto.