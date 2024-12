Quotidiano.net - Katz, stabiliremo zona demilitarizzata nel sud della Siria

Il ministroDifesa Israel, in visita alla baseMarina militare di Haifa, ha ribadito che l'Idf sta creando una, senza una presenza israeliana permanente, oltre lacuscinetto, la cosiddetta Linea Alpha, in territoriono. Due giorni fa era stato riferito che l'esercito ha preso il controllobase militare sul versanteno del Monte Hermon dopo la ritirata delle forze di Assad, per evitare che i ribelli si avvicinino al confine con Israele. Channel 12 ha affermato che l'Idf si è spinto fino a 14 chilometri di profondità dentro il territoriono.