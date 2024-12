Juventus Motta | City non in crisi possiamo fargli male Guardiola? Fortissimo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Big match in Champions League per la. Nella sesta giornata i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Manchesterin una sfida importante anche per la classifica, con entrambe le squadre appaiate a quota 8 punti. ", lo dimostrano i fatti. Ha vinto tutto e con continuità, che è la cosa .