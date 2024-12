.com - Juventus, le condizioni di Cambiaso

(Adnkronos) – Ladi Thiago Motta deve fare i conti con i problemi fisici rimediati Andrea. All’orizzonte, però, c’è la super sfida di Champions League contro il Manchester City. Il difensore bianconero ci sarà? Sarà convocato da Motta? Bisogna ancora attendere per capire sesarà a disposizione dell’allenatore dei bianconeri domani sera nella gara contro il Manchester City. Dagli esami medici sono state escluse lesioni alla caviglia sinistra, il giocatore bianconero farà di tutto per non mancare all’appuntamento europeo dopo l’infortunio rimediato sabato scorso contro il Bologna in campionato. Thiago Motta, però, non vuole correre rischi: al momento, qualora il difensore dovesse farcela, non sarebbe utopia utilizzarlo. Tuttavia, il dolore potrebbe essere ancora dietro l’angolo.