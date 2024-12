Jovanotti annuncia nuovi appuntamenti del PalaJova 2025

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 dic. (askanews) – A pochi mesi dall’annuncio del ritorno live di Lorenzo nei palazzi dello sport che ha fin da subito scatenato l’entusiasmo del pubblico, collezionando già 20 sold-out in calendario,del: le date alla Vitrifrigo Arena di Pesaro diventano quattro con l’aggiunta dell’8 marzo; quelle all’Unipol Forum di Milano diventano dieci con l’8 e il 9 maggio; al Mandela Forum di Firenze sono sette con il 31 marzo; all’Inalpi Arena di Torino cinque con il 15 aprile; al Palazzo dello Sport di Roma diventano otto con l’aggiunta dell’1 e del 2 maggio; e all’Arena di Verona cinque con il 21 maggio. Con i, Lorenzo ci guida in una nuova dimensione che va ben oltre il tradizionale concerto. Non si tratta solo di musica, ma di un viaggio multisensoriale, una grande festa che unisce energia, emozioni e condivisione.