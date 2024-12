Romadailynews.it - Italia: Milano Cortina 2026 pubblica calendario online

Leggi su Romadailynews.it

Ginevra, 10 dic – (Xinhua) –ieri ha presentatoilufficiale delle gare per i Giochi olimpici e paralimpici invernali. Un totale di 116 medaglie d’oro olimpiche sono in palio dal 6 al 22 febbraio, in diverse regionine.ospitera’ il pattinaggio artistico, il pattinaggio di velocita’, lo short track e l’hockey su ghiaccio.d’Ampezzo ospitera’ invece lo sci alpino femminile, il curling, il bob, lo skeleton e lo slittino, mentre la Val di Fiemme ospitera’ le gare di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. Il biathlon si terra’ ad Anterselva, mentre lo sci alpino maschile e lo sci alpinismo saranno ospitati a Bormio. Le gare di freestyle e snowboard si terranno a Livigno. Cinque medaglie d’oro olimpiche saranno in palio il 7 febbraio, il primo giorno dell’assegnazione delle medaglie, con la discesa libera maschile a Bormio e il big air di snowboard a Livigno.