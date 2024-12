Istat produzione autoveicoli settembre -404% su anno

Quotidiano.net - Istat, produzione autoveicoli settembre -40,4% su anno

Ladiha registrato un calo secondi i dati corretti per l'effetto di calendario del 40,4% sull'precedente. Il calo secondo i datinei primi nove mesi del 2024 è stato del 27,9%. Nello specifico la vocecomprende telai e unità complete per autovetture, autobus, per autocarri derivanti da autovetture, camper, motori pere trattori, autogru.