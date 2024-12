Ilgiornaleditalia.it - Israele: Netanyahu testimonia nel processo a suo carico per corruzione, tra i "regali" da 260mila euro da Hollywood e i favoritismi mediatici

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il premier israeliano ha sempre parlato delcome una congiura per costringerlo a dimettersi Martedì 10 dicembre Benjamin, primo ministro israeliano, hato per la prima volta nelpenale in cui è accusato di frode,e abuso di fiducia. È la prima