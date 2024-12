Lapresse.it - Israele, manifestazione contro Netanyahu al tribunale di Tel Aviv

Un gruppo di dimostranti ha manifestato davanti ala Telil primo ministro israeliano Benjamin, che martedì è salito per la prima volta sul banco dei testimoni nel processo che lo vede coinvolto per presunta corruzione. È accusato di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti in tre casi distinti. Tra i manifestanti anche alcuni dei familiari degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas a Gaza. Su un cartello con una foto del figlio del premier Yair si legge: “I nostri figli sono sul campo di battaglia, il tuo sulla spiaggia di Miami”.