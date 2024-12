Messinatoday.it - Isole minori, Ciminnisi (M5S): "Il Governo si impegni per agevolazioni e manutenzione delle infrastrutture portuali"

Leggi su Messinatoday.it

«Ormai un lontano ricordo i tempi in cui l’assessore Aricò diceva che leminori si dovevano chiamare “di Sicilia” perché gli isolani non erano da considerarsi cittadini di serie B. Oggi ilha nuovamente bloccato un mio tentativo di far finanziare in legge di stabilità le.