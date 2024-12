Inter-news.it - Inzaghi: «Col Bayer Leverkusen ci saranno cambi. Loro forti!»

Leggi su Inter-news.it

L’Inter domani giocherà contro ilin Germania. La sesta giornata di UEFA Champions League in programma, Simoneha introdotto così il match su Inter TV.PARTITA – La condizione della difesa dell’Inter non è delle migliori prima della partita contro il. Diversi giocatori hanno avuto problemi addirittura in mattinata e salteranno il match. Francesco Acerbi ha dato forfait e punta alla Lazio, Denzel Dumfries è rimasto a Milano per un’influenza e costringe Matteo Darmian a giocare alto a destra. Anche Tajon Buchanan ha avuto un affaticamento e non sarà in forma al 100% per la trasferta di Champions League. Sarà comunque presente in panchina e a disposizione dell’allenatore. La squadra nerazzurra domani ha la possibilità di raggiungere il primo posto vincendo ancora in Germania.