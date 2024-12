Leccotoday.it - Investimento fatale a Calolzio: morta una donna di 80 anni

Un'altra tragedia della strada in provincia di Lecco. Unadi 80dopo essere stata investita da un'auto acorte. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'incidente stradale è avvenuto in via Cavour, nella frazione del Pascolo, a poca distanza dal confine con.