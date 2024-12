Lecceprima.it - Insulti razzisti e tentata aggressione di un giovane disabile: indagato un 67enne

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Mosso da odio razziale e religioso, avrebbe tormentato un minorenne di origine marocchina affetto da disabilità, in almeno nove circostanze fino allo scorso ottobre, rivolgendogli offese e, in un’occasione, in particolare, inveendo contro di lui anche fisicamente.In seguito a.