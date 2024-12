Installare chat IA e modelli LLM gratuiti su PC in locale e offline

Leggi su .com

A meno che non si lavora nel settore, l'intelligenza artificiale è oggi associata aGPT, l'applicazione che usiamo tutti per lavoro, studio o per fare semplici esperimenti. Quello che c'è dietroGPT è, invece, un mondo vasto, in continua evoluzione, che richiederebbe studio approfondito e molte competenze tecniche per capire fino in fondo.Senza entrare troppo in dettagli tecnici che si possono cercare facilmente, in questo post ci tenevo a condividere alcune risorse per avere il proprio strumento di intelligenza artificiale sul PC, e crearsi quindi, senza troppa difficoltà, un proprioGPT insul computer di casa o dell'ufficio, completamente gratuito che funziona anche.LEGGI ANCHE: Come utilizzare l'IA più precisa ed accurata.Si puòuna IA comeGPT sul proprio PC?Prima di iniziare, facciamo una mega sintesi semplificata per capire come funzionano le applicazioni alimentate da IA comeGPT, la più famosa, ma solo una delle tante disponibili.