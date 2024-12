Ilnapolista.it - Infortunio alla schiena per Osimhen, il Galatasaray dovrà fare a meno di lui per due settimane

Nella vittoria di Sivasspor (3-2 il risultato finale), ildeve far fronte ad una brutta notizia, l’di. Il nigeriano è uscito anzitempo dal campo per un problema. Dopo gli esami di routine, il referto parla di “stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro”. Secondo i colleghi turchi di Fanatik l’attaccante di proprietà del Napolirimanere fermo ai box per le prossime due.Leggi anche: Icardi si rompe i legamenti del crociato e del menisco ma non si abbatte: «Torno presto»: il comunicato sull’infortuno di“Durante gli esami eseguiti presso ‘Medicina’, il nostro ospedale sponsor, per Victor, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore delladurante la partita del Net Global Sivasspor nella 15a settimana della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore”.