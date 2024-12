Lanazione.it - Incontri preparto con "Nati per leggere"

Si è concluso con successo il ciclo diper" destinato alle donne in dolce attesa che hanno frequentato i corsinel 2024 e promosso dal distretto Valdichiana. Un’iniziativa che ha trovato spazio nei locali del consultorio familiare della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino. "Si tratta di una pratica per sostenere la genitorialità che ha tante ricadute positive sullo sviluppo del bambino da un punto di vista linguistico, relazionale, emotivo e cognitivo", conferma la dottoressa Laura Fedeli, pediatra di libera scelta di Cortona e formatrice nazionale di "per" ideatrice e organizzatrice del progetto. "La partecipazione attiva e l’entusiasmo dimostrato dai genitori in attesa, hanno reso questi momenti un arricchimento significativo all’interno del percorso di preparazione alla nascita", ha aggiunto la responsabile del Consultorio di Castiglion Fiorentino l’ostetrica Katia Barrella.