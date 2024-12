Firenzetoday.it - Incidenti sul lavoro, una strage infinita

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayA distanza di poco meno di 10 mesi dallanei cantieri dell'Esselunga di via Mariti a Firenze, nel Fiorentino si torna a fare la conta dei morti sulcon l'esplosione del deposito Eni di Calenzano. E non sono i soli.