Avellinotoday.it - Incendio sull'A16 Napoli-Canosa: intervengono i Vigili del Fuoco

Leggi su Avellinotoday.it

deldi Avellino subito dopo le ore 06:00 di oggi 10 dicembre, sono intervenuti'Autostrada A 16,al Km. 35,400 in direzione, nel territorio del comune di Monteforte Irpino per unche ha visto coinvolto un autocarro in transito che trasportava.