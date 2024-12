Agi.it - Incendio in una Rsa vicino Roma, morto un 76enne

AGI - Fiamme intorno alle ore 17.30 all'interno di una Rsa in via Fatebenefratelli 3, a Genzano,. A perdere la vita un uomo di 76 anni,a seguito delle gravi ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini in corso per accertare la causa del rogo.