Inaugurato il nuovo studio medico a Tragliatella

Fiumicino, 10 dicembre 2024 – Oggi, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e di una rappresentanza dei consiglieri comunali, è statoufficialmente ildi, una struttura che garantirà l’accesso alle cure primarie per i residenti della zona.Il progetto, che ha visto un’importante opera di ristrutturazione e adeguamento della struttura esistente, si inserisce all’interno di un piano più ampio dell’Amministrazione Comunale per migliorare la qualità dei servizi pubblici nelle aree frazionali del territorio. Grazie a interventi di messa in sicurezza, riqualificazione degli ambienti interni e aggiornamento delle strutture igienico-sanitarie, ilrappresenta un passo fondamentale verso il rafforzamento dell’accesso alle cure, contribuendo al benessere della comunità locale.