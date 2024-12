Latinatoday.it - In una villa confiscata sarà realizzata una casa famiglia per bambini

Leggi su Latinatoday.it

A Fondi l’amministrazione si impegna a reimpiegare nel sociale i beni sottratti alla criminalità organizzata. L’ultimo obiettivo centrato è un finanziamento regionale per il recupero di un immobile in località San Raffaele: ben 150mila euro che serviranno per trasformare una grande residenza.