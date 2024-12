Cms.ilmanifesto.it - In Siria ora c’è chi tace, chi salta sul carro del vincitore e chi non si fida dei nuovi padroni

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Un’antica usanza, quella dire suldel. In, tante persone, politici e gruppi si sono riposizionati senza soluzione di continuità. Via la storica bandiera nazionale, rossa bianca . Inora c’è chi, chisuldele chi non sideiil manifesto.